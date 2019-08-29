«На декабрь Петя готовит путч»: депутат от «Слуги народа» объяснила, почему нельзя снять Авакова

Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков может сохранить свое место в Кабинете министров, чтобы предотвратить государственный переворот, который якобы готовит бывший президент Украины Петр Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, об этом сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая в личной переписке во время первого заседания парламента.

В частности, Страна.ua опубликовала фотографии якобы личного смартфона депутата, на которых можно видеть некую переписку в одном из мессенджеров. «Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет», — якобы написала Богуцкая кому-то по имени Леночка, добавив, что «Порошенко готовит переворот, и очень серьезно готовит».

При этом бывший глава государства якобы только и «ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать». Она также указала возможную дату: «Именно на декабрь Петя готовит путч».

Как сообщала «Фраза», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков неоднократно упоминался представителями партии «Слуга народа» в качестве наиболее вероятного кандидата на сохранение своего поста в Кабинете министров после отставки Владимира Гройсмана.