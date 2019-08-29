Стало известно имя нового соперника Усика

Украинский боксер Александр Усик в дебютном поединке в тяжелом весе встретится с непобежденным американцем. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его оппонентом станет Тайрон Спонг.

Как сообщает SPORT.UA со ссылкой на западные СМИ, в качестве альтернативы также рассматривалась кандидатура Брайанта Дженнингса (24-2, 14 КО), однако фаворитом оказался именно Спонг.

Ожидается, что официально имя оппонента объявят в пятницу, 30-го августа.

Поединок состоится, как и ожидалось, 12-го октября на Wintrust Arena в Чикаго.

Тайрону Спонгу 33 года, на профессиональном ринге он провел 16 боев, все выиграл, причем 12 завершил досрочно. В последнем поединке победил представителя Эквадора Итало Переа раздельным решением судей.

Как сообщала «Фраза», Усик должен был провести первый бой в тяжелом весе 25 мая 2019 года против камерунца Карлоса Такама в США.

Однако 8 мая стало известно, что бой откладывается на неопределенное время из-за травмы бицепса у боксера.

6 августа СМИ сообщили, что Усик и Такам достигли договоренности о проведении боя 12 октября на арене Wintrust Arena.

Назывались даже суммы, которые заработают соперники.

Однако 12 августа стало известно, что Карлос Такам подписал контракт с новым промоутером Джо Дегуардией из компании Star Boxing, что поставило под сомнение его участие в октябрьском поединке.

Спустя несколько дней промоутер спортсмена Эдди Хирн официально подтвердил, что бой состоится 12 октября в Чикаго.