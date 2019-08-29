Луценко попросил Зеленского об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Как выяснили журналисты «Фразы», он сделал это во время онлайн-трансляции интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому от Генерального прокурора Луценко. Прошу уволить меня с должности Генерального прокурора по собственному желанию на основании пункта 1 части 1 статьи 42 закона Украины „О прокуратуре“», — зачитал глава ГПУ текст своего заявления, после чего демонстративно его подписал.

Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 29 августа, Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое торжественное заседание. В его рамках ожидается в том числе и решение относительно должности Генерального прокурора Украины.