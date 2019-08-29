Сенцова доставили в Москву. Хотят обменять на Вышинского, – СМИ

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Как выяснили журналисты «Фразы», в подтверждение пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во «взаимном освобождении лиц» и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Как сообщает «Новое время», она уточнила, что обмен удерживаемыми будет происходить по формуле «35 на 35».

Между тем, как сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии № 8 города Лабытнанги, где содержатся Сенцов, накануне его вывезли в неизвестном направлении, возможно, для обмена на Вышинского.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники, Сенцова доставили в в СИЗО-2 Москвы, больше известное как «Бутырская тюрьма».

В то же время, как сообщает Lenta.ru, адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил информацию об этапировании Сенцова из Лабытнанги. По его словам, несколько дней назад он был там, получил письма.

При этом допускается, что Сенцова могли перевезти авиацией в течение одного дня.

Как сообщается на канале «Говорит Москва» в Telegram, не смог этого сделать и заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Киевский апелляционный суд смягчил главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. При этом председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду на соответствующий ответ со стороны России.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ признал украинского режиссера Олега Сенцова виновным в создании в Крыму террористического сообщества, в совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия. И приговорил его к 20 годам колонии.