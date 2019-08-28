На Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой

В Белогорском районе Хмельницкой области произошел шокирующий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там горе-папаша истязал собственную дочь.

Как передает пресс-служба областной полиции, 27 августа, в 5-47 утра, в Белогорское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.

Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних семи лет мужчина регулярно ее насиловал. Сейчас эта информация проверяется.

Отмечается, что на месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, были изъяты вещественные доказательства. Все они направлены на экспертизу.

Мужчину 42 лет задержали, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины («умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Как писала «Фраза», в Днепре прокурора облили неизвестным веществом прямо в его кабинете.

Ранее неизвестный «патриот» угрожал облить кислотой детей нардепа Соболева.