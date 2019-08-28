Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой

На Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой

В Белогорском районе Хмельницкой области произошел шокирующий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там горе-папаша истязал собственную дочь.

Как передает пресс-служба областной полиции, 27 августа, в 5-47 утра, в Белогорское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.

Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних семи лет мужчина регулярно ее насиловал. Сейчас эта информация проверяется.

Отмечается, что на месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, были изъяты вещественные доказательства. Все они направлены на экспертизу.

Мужчину 42 лет задержали, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины («умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Как писала «Фраза», в Днепре прокурора облили неизвестным веществом прямо в его кабинете.

Ранее неизвестный «патриот» угрожал облить кислотой детей нардепа Соболева.

Тэги: изнасилование, общество, уголовное дело, нападение, кислота, Хмельницкая область, регионы, район, отец, девушка, поле, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.19 09:05

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 1

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Феноменология «ЗЕ»
28.08.19 12:27

Феноменология «ЗЕ»

Автор: Константин Бондаренко, uapolicy.org

Выбор редакции
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 августа 2019 года

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 19:00
746
Последние новости
28.08.19 21:02

На Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой
28.08.19 20:29

Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
28.08.19 20:24

В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
28.08.19 20:04

Зеленский отреагировал на обрушение жилого дома в Дрогобыче
28.08.19 19:31

На Черкасщине в стиле 90-х годов грабанули дом экс-депутата
28.08.19 19:00

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 17:12

Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина процветала
Фото и Видео
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
Люди бьют тревогу: в курортной Кирилловке нечистоты сливают прямо в море
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
В Киеве открылась уникальная выставка масонских знаков
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.