Зеленский отреагировал на обрушение жилого дома в Дрогобыче

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обрушение жилого дома во Львовской области, в результате которого погибли по меньшей мере два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли по поводу трагедии глава государства изложил на странице в Facebook.

По словам «Зе», в связи с трагедией, он намерен поручить новому правительству провести по всей стране аудит жилых домов.

«Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых», ‒ отметил глава государства.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования родственникам погибших.

Как писала «Фраза», в ночь на среду, 28 августа, в Дрогобыче (Львовская область) произошло резонансное ЧП. Здесь в результате взрыва в многоэтажном доме был разрушен целый подъезд.

Позднее специалисты предположили, что в Дрогобыче взорвался вовсе не газ.