На Черкасщине в стиле 90-х годов грабанули дом экс-депутата

В среду ночью, 28 августа, в городе Смела Черкасской области был ограблен дом экс-депутата облсовета Любови Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило местное издание «Обо всем».

По информации издания, около часа ночи, пятеро неизвестных, перелезли через забор домовладения директора фабрики ЛИВС и, выдавив окно, проникли в ее дом. Злоумышленники применили к потерпевшей физическую силу и, угрожая утюгом, заставили ее открыть сейф и отдать им имущество.

После этого воры завладели пистолетом депутата, мобильным телефоном Apple iPhone Xs, деньгами в сумме 100 тысяч долларов и золотыми украшениями. Во время совершения преступления, разбойники также применили силу к 36-летнему охраннику экс-депутата, связав ему руки строительными стяжками.

В свою очередь, представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил, что этой ночью в Смеле действительно был зафиксирован факт разбойного нападения на местного жителя. Однако он сообщил, что в настоящее время не обладает подробностями.

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