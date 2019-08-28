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Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина процветала

Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина процветала

Если каждый на своём месте будет делать всё по совести, то и серьёзных проблем в виде коррупции, стагнации экономики, развала социальной сферы и т.д. в государстве будет на порядок меньше. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний на сайте vesti-ukr.com, сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждый из нас желает своей Родине только лучшего и готов направить все свои силы на то, чтобы она развивалась и процветала. Однако как этого добиться на практике?», — написал митрополит и предложил ответ, состоящий из четырёх пунктов.

«Во-первых, нужно стать настоящим патриотом. В чём состоит суть такого патриотизма, очень чётко и хорошо объяснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий: "Патриотизм выражается в том, что если я — патриот, то я хочу блага своей земле, я хочу блага своему народу. Как получить эти блага? Кто податель этих благ? Это Господь! Господь подаёт блага, не мы! И так выходит с каждым: если я служу верно Богу, выполняю Божьи уставы, правила, законы, то я и есть патриот, самый лучший, потому что через меня, грешника, который старается выполнить эти законы, идёт благословение Божие на всю нашу землю, на наш народ"», — привёл он слова Предстоятеля.

Во-вторых, по словам владыки Антония, необходимо честно, самоотверженно и усердно трудиться на том месте, на котором каждого из нас поставил Бог.

«Давайте представим, что все мы — это частицы большого и сложного часового механизма, — продолжил он. — Если хотя бы один элемент выйдет из строя, то пострадает и общий процесс, механизм будет работать с перебоями или показывать неправильное время. Так и с нашей Родиной. Если мы не будем к себе требовательны, не будем по-настоящему работать и заботиться о родном крае, то и дела в нём будут идти отнюдь не идеально. А если постараемся — каждый на своём месте — делать всё по совести, то и серьёзных проблем в виде коррупции, стагнации экономики, развала социальной сферы и т.д. будет на порядок меньше».

Также очень важно правильно воспитывать детей, подчеркнул митрополит.

«И в этой связи необходимо признать: если мы хотим вырастить достойных граждан, которые бы любили и гордились своей Отчизной, а также были готовы отдать свои лучшие порывы и силы делу служения Родине, нам самим нужно стать такими достойными гражданами. Чтобы дети, видя в нас образец для подражания, развивались в правильном моральном русле и тянулись к правильным ценностям», — отметил владыка Антоний.

«В-четвертых, нужно всегда помнить о том, что все мы — братья, и любить друг друга от чистого сердца, прощая обиды, непонимания и слабости. Это залог нашего общего процветания и нашего будущего, ведь как сказал святитель Филарет (Дроздов): "Государство есть большая семья"», — заключил управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви дали оценку трем основным причинам, почему люди наносят себе тату.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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