Во всех храмах УПЦ совершают молебны перед началом нового учебного года

В храмах Украинской Православной Церкви во всех уголках страны совершаются перед началом нового 2019-2020 учебного года. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, молебны совершаются накануне Дня знаний - 1 сентября.

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре они состоятся 29, 30 и 31 августа после поздней Божественной литургии в Успенском соборе. Начало литургий в 09.00.

Во многих храмах УПЦ молебны пройдут и в сам День знаний. Например, в Свято-Троицком архиерейском соборе в Сумах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря.