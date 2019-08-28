Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Сингапурский митрополит назвал действия Фанара в отношении ПЦУ политическим проектом

Сингапурский митрополит назвал действия Фанара в отношении ПЦУ политическим проектом

Решение Константинопольского Патриархата предоставить автокефалию Православной Церкви Украины не принесло мира и единства Украине, так как это было политическим проектом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом говорится в открытом письме Патриаршего экзарха Юго-Восточной Азии митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия - митрополиту Корейскому Амвросию (Константинопольский патриархат), текст которого опубликован на портале pravoslavie.ru.

«Политический проект, попытка […] предпринята ныне в Украине, потерпел практическое фиаско и не может быть оправдан никакими церковными целями, потому что народ Божий, хранитель истины, чувствует, где правда […].

Трагикомичности этой ситуации добавил отказ Филарета (Денисенко) от предоставленного Константинополем томоса и возобновление Киевского патриархата. Это еще раз показывает, что решения Константинопольского Патриархата о предоставлении автокефалии новой церковной структуре вУкраине никакого мира и единства православным в этой стране не принесли, а привели лишь к новым разделениям, созданию параллельного епископата и страданиям народа, так же, как это было уже не раз в истории», - написал митрополит Сергий.

Владыка также подчеркнул, что он не может сослужить с представителями ПЦУ, невзирая на то, что это делают представители Константинопольского патриархата.

«Эти люди, называющие себя архипастырями и священниками Православной Церкви Украины, теперь могут беспрепятственно совершать литургию в храмах Константинопольского Патриархата. Простите, но я не могу приступить с такими людьми к Единой Чаше, где бы это ни происходило – в Стамбуле, США или Корее.

Все это происходит при наличии признанной всеми Поместными Православными Церквями Украинской Православной Церкви с ее законным Предстоятелем, Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, который вместе со всеми иерархами категорически отверг такой способ получения автокефалии», - отметил владыка.

Митрополит Сергий поделился воспоминаниями о праздновании в Киеве дня ангела Митрополита Онуфрия, на котором он присутствовал.

«На торжествах в Киеве 24–25 июня я испытал необычайный духовный подъем, по-настоящему почувствовал православное единство. Вместе молились представители 10 Автокефальных Православных Церквей, еще три не смогли направить своих представителей, но их Предстоятели прислали поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Выражая поддержку и желая мужества в преодолении сложившейся трагической ситуации, мы все соборно молились, разделяя страдания и боль, принесенные верующим Украины решениями священноначалия вашей Церкви. Праздничное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где иерархи, духовенство и боголюбивый народ молились вместе, напоминало Пасху и стало настоящим торжеством Православия!

В то же самое время мы, к сожалению, видим много неправды в словах и делах высоких представителей Константинопольского Патриархата. Видя неудачу своего бесславного начинания в Украине, они стараются вовлекать наших братьев-христиан в эту провалившуюся авантюру. В этом ряду и те слова о нашей Церкви, которые прозвучали в ходе подготовленного Вами визита в Стамбул делегации Национального Совета Церквей Кореи, и попытки очернить Русскую Православную Церковь в других контактах с инославными, и многие выступления в прессе. А в это же самое время весь православный мир вопиет о необходимости скорейшего разрешения возникшей проблемы через братский диалог», - написал он.

*** Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский, экзарх Юго-Восточной Азии Сергий (Чашин) опубликовал открытое письмо в ответ на публикацию Митрополита Амвросия от 12 апреля на сайте «The Orthodox World».

Ранее «Фраза» сообщала, что Филарет заявил, что Епифаний не имел права ликвидировать УПЦ КП.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.19 09:05

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 1

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Феноменология «ЗЕ»
28.08.19 12:27

Феноменология «ЗЕ»

Автор: Константин Бондаренко, uapolicy.org

Выбор редакции
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 28 августа 2019 года

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 19:00
65
Последние новости
28.08.19 19:00

Главные новости за 28 августа 2019 года
28.08.19 17:12

Управделами УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы Украина процветала
28.08.19 16:51

Мессенджер Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту
28.08.19 16:36

Элладская Православная Церковь отодвинула рассмотрение вопроса о признании ПЦУ
28.08.19 16:20

Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
28.08.19 16:09

Во всех храмах УПЦ совершают молебны перед началом нового учебного года
28.08.19 15:46

Сингапурский митрополит назвал действия Фанара в отношении ПЦУ политическим проектом
Фото и Видео
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
Неизвестные лесорубы напали на журналистов в прямом эфире на Харьковщине
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.