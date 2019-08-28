Главные новости за 28 августа 2019 года

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге. Киевский апелляционный суд смягчил главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России. Украинский олигарх Игорь Коломойский считает возможным выполнение Минских договоренностей без конституционного закрепления особого статуса Донбасса. Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд. Ночью в Дрогобыче (Львовская область) произошло ЧП. Тут в четырехэтажном доме прогремел взрыв.

Власти Киева разрешили невакцинированным детям ходить в детсады и школы. В Киеве невакцинированным детям разрешат посещать образовательные учреждения. Ограничивать посещение детей могут в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

К Земле летят два огромных астероида, но паниковать не стоит. К Земле приближаются два гигантских астероида. Об этом сообщили в NASA.

В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри. В мексиканском городе Коацакоалькос произошла трагедия. Тут неизвестные с помощью коктейля Молотова подожгли популярное заведение El Caballo Blanco.