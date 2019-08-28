НАБУ обратило внимание на Богдана, – СМИ

Главу Офиса президента Украины Андрея Богдана допросили детективы Национального антикоррупционного бюро. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло на прошлой неделе.

Как сообщают «Украинские новости», допрос был связан с делом о возможном предложении ему взятки в размере $20 млн.

Как сообщала «Фраза», 24 июля 2019 года глава ОПУ Андрей Богдан направил в Кабинет министров просьбу об увольнении городского головы Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА.

30 июля Богдан заявил, что некий «смотрящий» Киева предлагал ему разделить бюджетные деньги столицы, а Кличко при этом якобы заявил ему, что «не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, — и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит не будет эффективным мэром».

Тогда же Кличко в жесткой форме отверг все обвинения.