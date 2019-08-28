Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает возможным выполнение Минских договоренностей без конституционного закрепления особого статуса Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По мнению олигарха, на сегодняшний день существует «благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате». «Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы», — объяснил он.

Говоря о механизме, который должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе для Донбасса, бизнесмен выделил три пункта: «Первое — прекращение огня, обмен пленных — большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14−15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т. е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам».

При этом он напомнил, что «в Минских соглашениях прописана амнистия». «Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин — им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется, - убежден Коломойский. - Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет — пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных».

Он также выразил мнение, что Конституция Украины меняться не будет ни при Зеленском, ни при ком другом, потому что невозможно «найти 300 голосов за изменения в Конституцию, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред».

«Никакой федерализации не может быть, после захвата автономного Крыма. Тот, кто выступает за федерализацию Украины — Бойко, Медведчук — это предатели», — заявил Коломойский.

При этом он предложил снять с России часть санкций, которые были введены за агрессию на Донбассе: "Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция".

"Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - объяснил бизнесмен, подчеркув, что на данный момент Россия несет большие потери от санкций.

Поэтому, по его мнению, позиция Украины поможет снять часть санкций, а "реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят". "В противном случае нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу", - рассказал олигарх.

На вопрос, при каких условиях с России могут быть сняты санкции по Донбассу, Коломойский объяснил, что их три: "Когда на Донбассе наступит мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются".

При этом он подчеркнул, что Украине надо это делать не отказываясь от суверенитета над Крымом, «и даже усиливая нашу работу в этом направлении". "Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - заключил Коломойский.

Как сообщала «Фраза», в июле 2019 года Игорь Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».

Напомним, в мае 2019 года он также заявил, что на востоке Украины «воюют украинцы с украинцами», а Россия «поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились». И все это «можно сказать и гражданская война, но это слишком глобально, а это гражданский конфликт».