Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает возможным выполнение Минских договоренностей без конституционного закрепления особого статуса Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По мнению олигарха, на сегодняшний день существует «благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате». «Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы», — объяснил он.

Говоря о механизме, который должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе для Донбасса, бизнесмен выделил три пункта: «Первое — прекращение огня, обмен пленных — большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит с 14−15-го годов. Второе: проведения выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т. е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам».

При этом он напомнил, что «в Минских соглашениях прописана амнистия». «Но те, кто воевал и помогал оккупантам, у кого руки по локоть в крови, которые мародерили, пытали пленных, насиловали женщин — им надо свалить, для них пощады не будет, амнистия на них не распространяется, - убежден Коломойский. - Россия должна весь этот мотлох забрать себе, если нет — пусть используют время и по-тихому от них избавляются, также как они убрали Захарченко, Беднова, Мозгового и остальных».

Он также выразил мнение, что Конституция Украины меняться не будет ни при Зеленском, ни при ком другом, потому что невозможно «найти 300 голосов за изменения в Конституцию, федерализацию, конституцию отдельных республик, за прочий бред».

«Никакой федерализации не может быть, после захвата автономного Крыма. Тот, кто выступает за федерализацию Украины — Бойко, Медведчук — это предатели», — заявил Коломойский.

При этом он предложил снять с России часть санкций, которые были введены за агрессию на Донбассе: "Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция".

"Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - объяснил бизнесмен, подчеркув, что на данный момент Россия несет большие потери от санкций.

Поэтому, по его мнению, позиция Украины поможет снять часть санкций, а "реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят". "В противном случае нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу", - рассказал олигарх.

На вопрос, при каких условиях с России могут быть сняты санкции по Донбассу, Коломойский объяснил, что их три: "Когда на Донбассе наступит мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются".

При этом он подчеркнул, что Украине надо это делать не отказываясь от суверенитета над Крымом, «и даже усиливая нашу работу в этом направлении". "Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - заключил Коломойский.

Как сообщала «Фраза», в июле 2019 года Игорь Коломойский заявил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», потому что «Америке выгодно держать санкции против России».

Напомним, в мае 2019 года он также заявил, что на востоке Украины «воюют украинцы с украинцами», а Россия «поддерживает одну часть украинцев и если бы ее не было, то украинцы уже давно помирились». И все это «можно сказать и гражданская война, но это слишком глобально, а это гражданский конфликт».

Тэги: Россия, Юрий Бойко, политика, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, санкции, предательство, минские договоренности, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.08.19 09:05

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 1

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Феноменология «ЗЕ»
28.08.19 12:27

Феноменология «ЗЕ»

Автор: Константин Бондаренко, uapolicy.org

Выбор редакции
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
28.08.19 13:16
355
Последние новости
28.08.19 15:03

НАБУ обратило внимание на Богдана, – СМИ
28.08.19 14:40

Коломойский назвал Бойко и Медведчука предателями. И предложил снять санкции с России
28.08.19 14:22

В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
28.08.19 14:01

В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
28.08.19 13:16

Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
28.08.19 13:04

В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
28.08.19 12:44

В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
Фото и Видео
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Мексике сожгли бар с десятками людей внутри
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
В Киево-Печерской лавре тысячи православных сегодня отмечают престольный праздник монастыря
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
Журналиста Вышинского выпустили из СИЗО. В Кремле заговорили об ответном шаге
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Днепропетровской области коммунальщик утонул в нечистотах – его коллег удалось спасти
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В Киеве сгорела квартира: уничтожена библиотека, погиб попугай
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
В сети опубликовали видео штурма храма УПЦ, который организовал школьный учитель на Буковине
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
Известный «знаток» Александр Друзь сбил журналиста в центре Питера, но дело уже замяли
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В киевском спальнике водитель маршрутки устроил «паровозик» из шести машин
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
В Дрогобыче взорвался четырехэтажный дом: обрушился целый подъезд
Под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского
Под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.