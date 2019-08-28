Мессенджер Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту

Популярный мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту. Как выяснили журналисты «Фразы», она должна появиться уже осенью.

Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на источники в рядах инвесторов, продукт получил название Gram.

В публикации говорится, что планируется «создать электронные кошельки, которые будут доступны трем сотням миллионов пользователей Telegram».

Сообщается, что еще в 2018 году появилась информация о начале создания «блокчейн-платформы Telegram Open Network c криптовалютой Gram».

Также известно, что «за два закрытых раунда в феврале и марте проект уже привлек 1,7 миллиарда долларов от двухсот инвесторов».

Как писала «Фраза», цена биткоина снова пошла вверх.