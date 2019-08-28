Власти Киева разрешили невакцинированным детям ходить в детсады и школы

В Киеве невакцинированным детям разрешат посещать образовательные учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», ограничивать посещение детей могут в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учреждения образования не будет», — заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, добавив, что у столичные властей нет такой возможности.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по его словам, в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, власти Киева будут вынуждены ограничивать невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать их правом на дистанционное образование.

В то же время чиновник подчеркнул, что власти города совместно с медиками должны работать над тем, чтобы вакцинация детей проходила на должном уровне. В связи с чем, профильная комиссия КГГА вынесла решение поручить департаментам образования и медицины отработать коммуникационную форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

Среди прочего Мондриевский отметил, что учреждения образования не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые предоставляют родители.

Как сообщала «Фраза», 14 августа 2019 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что невакцинированные дети не смогут посещать детские сады и школы, наряду с другими учениками. Исключение может быть сделано только для тех, у кого есть медицинские противопоказания относительно вакцинации.