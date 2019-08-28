Специалисты утверждают, что в Дрогобыче взорвался совсем не газ

Количество жертв обрушения подъезда четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области увеличилось до двух. Спасатели допускают, что под завалами на данный момент могут находиться еще пять человек.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, таким образом в результате ЧП на данный момент погибли 2 человека, и еще 7 госпитализированы, в том числе 4 ребенка.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 399 человек и 39 единиц техники.

По словам замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петра Коротинского, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться еще пять человек. «По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной», — заявил он на брифинге 28 августа.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по словам чиновника, в настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе «Львовоблгаза», информация о том, что взрыв произошел в результате взрыва газа, не соответствует действительности. «Никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала», — заявили в компании, не уточнив, что могло стать причиной аварии.

Отмечается, что специалисты «Львовгаза» сразу ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м вокруг дома, в котором произошло разрушение. Загазованность не установлена.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 28 августа 2019 года в Дрогобыче Львовской области прогремел взрыв в четырехэтажном доме. В результате оказался разрушен целый подъезд на тринадцать квартир.