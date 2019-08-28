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В Украине пересчитали всех переселенцев: точная цифра

В Украине пересчитали всех переселенцев: точная цифра

В Украине пересчитали всех переселенцев. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это в Минсоцполитики.

Официальное число внутренне перемещенных лиц составило 1 402 869 человек.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, все они взяты на учет.

Эти люди ранее проживали на временно неподконтрольных территориях  Донецкой и Луганской областей, или же в аннексированном Крыму.

Реальная численность переселенцев, разумеется, куда большая.

Как писала «Фраза», ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования.

Тэги: Крым, общество, война, Донбасс, переселенцы, новости Украины

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