В Украине пересчитали всех переселенцев: точная цифра

В Украине пересчитали всех переселенцев. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это в Минсоцполитики.

Официальное число внутренне перемещенных лиц составило 1 402 869 человек.

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, все они взяты на учет.

Эти люди ранее проживали на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, или же в аннексированном Крыму.

Реальная численность переселенцев, разумеется, куда большая.

Как писала «Фраза», ЦИК облегчил переселенцам смену адреса голосования.