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В аэропорту Киева задержали экс-министра времен Януковича

В аэропорту Киева задержали экс-министра времен Януковича

Бывшую главу Министрерства здравоохранения Украины и экс-секретаря СНБО времен Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали в аэропорту «Жуляны». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило BBC со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

По данным источника, Раиса Богатырева является фигурантом уголовного дела, поэтому по прилету из Минска ее задержали пограничники, после чего передали полиции.

В свою очередь, представитель Нацполиции Ярослав Тракало уже подтвердил факт задержания бывшей чиновницы.

По какому именно делу это произошло, точной информации пока нет.

Ранее против Раисы Богатыревой было возбуждено дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

До сентября 2016 года имя Раисы Богатыревой было в базах международного розыска, однако позже ее фамилию оттуда убрали.

Как писала «Фраза», Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича.

Ранее Интерпол в очередной раз снял с розыска Януковича с сыном.

Тэги: Виктор Янукович, Раиса Богатырева, аэропорт, Жуляны, задержание, уголовное дело, Интерпол, общество, политика, новости Украины, столица

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