Названо место встречи Зеленского и Трампа. Это вовсе не США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленски в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.

Как передает «РБК-Украина», в настоящее время советник Трампа находится в Киеве с рабочим визитом. В украинской столице Болтон намерен провести встречи с представителями украинской власти, которые, как он надеется, будут продуктивны.

Отметим, что Болтон пока не назвал дату встречи лидеров Украины и США.

Как писала «Фраза», стали известны подробности будущей встречи Зеленского и Трампа.

Ранее сообщалось, что Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу.