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Главные новости за 27 августа 2019 года

Главные новости за 27 августа 2019 года

СМИ назвали имя будущего премьер-министра Украины. Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. По данным СМИ, завтра глава государства намерен в своем Офисе провести собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства. Как сообщают СМИ со ссылкой на анонимные источники, соответствующие консультации необходимо воспринимать не как «какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность».

Первое заседание новой Верховной Рады оказалось под угрозой срыва. Первая сессия Верховной Рады Украины IX созыва может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на электронную систему голосования «Рада-4». Срок гарантии системы с сенсорной кнопкой, истек в 2008 году. «На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение — это юридическое основание, это доказательство в любом производстве», — заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, подчеркнув, что это является большой проблемой не только для нынешнего парламента.

НАБУ возбудило дело в отношении самого «поющего ректора» Украины, — СМИ. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Украины Михаила Поплавского. По данным СМИ, его подозревают в неполном декларировании имущества. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в бюро, известный бизнесмен и шоумен якобы не задекларировал жилой дом площадью 1067 кв. м.

Стало известно, какие купюры в Украине подделывают чаще всего. В текущем году Национальный банк Украины зафиксировал уменьшение количества поддельных гривен. По данным НБУ, в первом полугодии количество фальшивых украинских банкнот уменьшилось на 26%, а их сумма — на 20%. Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом в 500 грн, на которые пришлась половина фальшивок. При этом отдельно отмечается интерес фальшивомонетчиков к купюрам 2006 года. Остальные банкноты воспроизводят заметно реже.

В центре Черновцов обрушился дом. В понедельник, 26 августа, в Черновцах произошло ЧП. Тут в центре города обрушился жилой дом. Об этом сообщил секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан. Инцидент произошел на улице Русской, 66.

Жители одного из сел на Волыни устроили странные игры со свиньями. Ими уже заинтересовалась полиция. Жуткий инцидент произошел на Волыни. Тут жители села Забороль устроили весьма странные игры со свиньями. Людям предложили попытаться поймать поросят: в пылу борьбы за ценный «трофей» некоторые сами вели себя как звери, едва не разорвав живую свинку на куски. Все это сопровождалось какой-то дьявольской веселостью и хохотом.

Ночью в Киеве сгорел автобус. Ночью вторника, 27 августа, в Киеве произошло ЧП. На улице Электриков, 8 сгорел микроавтобус Ford Transit. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГСЧС не сумели спасти пылающее транспортное средство — оно полностью выгорело. К счастью, машина была пуста. Никто не пострадал.

Кто-то забыл заряженный гранатомет в самом центре Львова. В ночь на понедельник в центре Львова возле отеля обнаружили гранатомет с боевым зарядом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. В частности, как сообщается, поздней ночью 26 августа в Галицкий отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в вестибюль гостиницы «Львов» на проспекте Черновола, 7 обнаружен предмет, похожий на гранатомет.

В центре Киева гигантское дерево рухнуло на женщину: появилось видео падения. Утром вторника, 27 августа, в центре Киева на улице Чигорина, 59 (Печерск) произошло ЧП. Тут старое огромное дерево упало на женщину. Пострадавшей на вид 50-60 лет. Ее госпитализировали. По предварительной информации, угрозы жизни женщины нет.

Синоптики рассказали украинцам о погоде в последние дни лета. В последние дни лета, 30-31 августа, в Украине будет тепло и сухо. Такой прогноз дали в Гидрометцентры. По данным синоптиков, грозовые дожди возможны лишь в западных областях.

Пугачева назвала своей «преемницей» известную украинскую певицу. Известная советская и российская певица Алла Пугачева выбрала себе «преемницу» на сцене. Появилось соответствующее видео. Его сама певица разместила в одной из социальных сетей. На видео она стоит с известной украинской певицей Светланой Лободой.

Генсек ООН утверждает, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг доисторической отметки. На саммите «Большой семерки» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. 2015-2019 гг, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений. Гутерриш подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке «на полях» Генеральной ассамблеи ООН.

В России коров одели... в форму советских солдат. Странный случай произошел в российской деревне Свенск. Тут один из предпринимателей решил в честь ярмарки одеть своих коров в форму советских солдат времен Великой Отечественной войны. Это вызывало возмущение о многих присутствующих. При этом сам коммерсант заявил, что является «сыном бойца партизанского отряда», и не видит в своем поступке ничего предосудительного.

Врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце. Собаки помоют укрепить работу сердца. К таким выводам пришли врачи из Чехии. Они определили, что домашние любимцы снижают вероятность сердечнососудистых заболеваний у их хозяев.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, общество, СМИ, Волынь, купюра, политика, наука, премьер-министр, Черновцы, криминал, Михаил Поплавский, фальшивомонетчик, Национальное антикоррупционное бюро, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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