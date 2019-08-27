Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине

Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине

Верующие Украинской Православной Церкви, которые идут крестными ходами из Браилова, из Каменец-Подольского и других городов в Почаев, совершают подвиг: они вымаливают для Украины мир, а нашим душам - милость Божию. Об этом сказал наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Не просто людям покинуть свои дела и в течение почти недели идти степями, лугами, полями под лучами палящего солнца. Крестный ход вдохновляет не только тех, кто участвуют в нем, но и всех нас. Потому что мы видим: у людей есть живая вера и большое упование на милость Божию. Тем самым они прославляют имя Божие, тем самым они совершают добрые дела, тем самым они прославляют Преблагословенную Деву Марию, на Чей праздник они и направляются в Почаевскую лавру», - рассказал митрополит.

Он также отметил, что «видно, что среди православных христиан, которые шли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру, царит особая благодать Божия, которая просвещает людей.

Их молитва связана с физическим трудом. Тела трудятся, а уста и сердце внимают словам молитвы так, что понятно: такой образ молитвы, крестного хода - богоугодное и, как слышим от людей, очень духовное (дело, - ред.). Также видя, какие чудеса совершаются во время этого хода, мы можем рассуждать, что это – богоугодный труд».

Владыка Владимир рассказал, о чем просят люди во время молитвенного шествия.

«Просят благосостояния себе, своей семье, детям. В тех семьях, которые не имели преемников, после молитвенного хода часто бывает пополнение. Если мы посмотрим, когда был основан крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевский монастырь, то узнаем о чуде исцеления пожилой женщины, которая пришла с внучкой крестным ходом в Почаев, помолилась у отпечатка стопы Божией Матери, помазала глаза святой водой и прозрела.

Это произошло более 150 лет назад, и это был первый крестный ход. То, что совершалось в течение этих более 150 лет, невозможно описать... Общаясь с людьми, мы убеждаемся в милости Божией, что Бог, Небо слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы», - рассказал митрополит.

Владыка Владимир рассказал, почему в Почаеве, как и на Афоне Матерь Божию почитают как Игуменью.

«Не без основания люди так верят... Потому что, видя, как Матерь Божия берет реальное участие в нашей жизни, становится понятным для всех нас, что Матерь Божия невидимо присутствует между нами и невидимо руководит той семьей, которая несет монашеский подвиг в обители.

Например, большое проявление милости Божией, милости Божией Матери к нам - это то, что Матерь Божия явила отпечаток Своей правой стопы. Большое проявление милости к тем, кто подвизались на горе, - это то, что Она прославляет Свой образ чудесами. Большое проявление милости Божией и Божией Матери к нам в том, что она спасла монастырь от нашествия татар.

Из истории Церкви, истории отдельных монастырей мы знаем множество примеров, свидетельствующих о том, что действительно, видимо в монастыре несет послушание игумен, невидимо игуменом монастыря является Божия Матерь, Которая внушает игумену и братии, как правильно действовать в те или иные моменты», - рассказал наместник Почаевской лавры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих УПЦ празднуют день памяти Феодосия Печерского.

Тэги: общество, православие, Почаевская Лавра, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.08.19 09:06

О чем Эмик шушукался с Вовой. По мотивам встречи Макрона с Путиным

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.08.19 09:48

О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Яхта за 200 тысяч евро, судьи и «смотрящие». Как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе
27.08.19 17:36

Яхта за 200 тысяч евро, судьи и «смотрящие». Как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе

Автор: Александра Харченко, «Страна»

Выбор редакции
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Первый матч Михайличенко, который не обнадёжил
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 27 августа 2019 года

Главные новости за 27 августа 2019 года
27.08.19 18:59
376
Последние новости
27.08.19 20:19

В аэропорту Киева задержали экс-министра времен Януковича
27.08.19 20:04

Названо место встречи Зеленского и Трампа. Это вовсе не США
27.08.19 19:37

В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»
27.08.19 18:59

Главные новости за 27 августа 2019 года
27.08.19 17:39

Наместник Почаевской лавры – об участниках многотысячных крестных ходов: Они вымаливают мир Украине
27.08.19 17:26

НАБУ возбудило дело в отношении самого «поющего ректора» Украины, – СМИ
27.08.19 16:48

Первое заседание новой Верховной Рады оказалось под угрозой срыва
Фото и Видео
В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»
В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»
В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»
В Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам»
Закарпатье внезапно занесло снегом и градом
Закарпатье внезапно занесло снегом и градом
В России коров одели… в форму советских солдат
В России коров одели… в форму советских солдат
В центре Киева гигантское дерево рухнуло на женщину: появилось видео падения
В центре Киева гигантское дерево рухнуло на женщину: появилось видео падения
Непогода в Мадриде: улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки
Непогода в Мадриде: улицы испанской столицы превратились в бурлящие реки
Пугачева назвала своей «преемницей» известную украинскую певицу
Пугачева назвала своей «преемницей» известную украинскую певицу
Неизвестные преступники дерзко ограбили ювелирный магазин в одном из киевских спальников
Неизвестные преступники дерзко ограбили ювелирный магазин в одном из киевских спальников
Жители одного из сел на Волыни устроили странные игры со свиньями. Ими уже заинтересовалась полиция
Жители одного из сел на Волыни устроили странные игры со свиньями. Ими уже заинтересовалась полиция
В центре Черновцов обрушился дом
В центре Черновцов обрушился дом
Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев
Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.