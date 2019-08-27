НАБУ возбудило дело в отношении самого «поющего ректора» Украины, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Украины Михаила Поплавского. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его подозревают в неполном декларировании имущества.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в бюро, известный бизнесмен и шоумен якобы не задекларировал жилой дом площадью 1067 кв. м.

В то же время, по данным издания, Поплавский регулярно публикует фотографии этого дома в своих социальных сетях.

Михаил Поплавский — украинский певец, на протяжении 22 лет возглавлявший Киевский национальный университет культуры и искусств, за что получил прозвище «поющий ректор». Доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины, народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов.