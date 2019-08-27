Первое заседание новой Верховной Рады оказалось под угрозой срыва

Первая сессия Верховной Рады Украины IX созыва может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на электронную систему голосования «Рада-4». Как выяснили журналисты «Фразы», срок гарантии системы с сенсорной кнопкой, истек в 2008 году.

«На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение — это юридическое основание, это доказательство в любом производстве», — заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, подчеркнув, что это является большой проблемой не только для нынешнего парламента, сообщает «Корреспондент».

«Единственное, чего мы хотим, — чтобы первая сессия не была заблокирована из-за того, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили», — добавил он.

Как сообщает «Новое время», по словам Стефанчука нынешнюю систему, которая призвана обеспечивать персональное голосование депутатов легко обмануть. «Это то, что реагирует на тепло человеческого организма. Это не будет отпечаток пальца, это не будет сетчатка глаза, это не будет Face ID. Это можно взять просто температуру любого предмета, которая приближается к 36,6 градусов и приложить туда. Это может быть жвачка пожеванная и приклеенная — она отреагирует», — объяснил политик.

Это произошло после того, как представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали тестирование сенсорной кнопки системы голосования. Об этом сообщила на своей странице в Twitter журналистка «Радио Свобода» Ольга Комарова, приложив соответствующие фото.





Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Владимира Слышинского, он дал правоохранителям разрешение на проведение соответствующих действий: «Они приходили брать от меня объяснения. Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий ... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все».

По словам Слишинского, он позвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил работникам ГБР о том, что происходят «действия, направленные на совершение преступления». Чиновник добавил, что сначала шла речь о введении кнопки, а не тестировании, как сообщают 27 августа.

Также он отметил, что все претензии по внедрению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по законопроекту 1744.

Он рассказал, что сенсорную кнопку установили в 2008 году, а в 2012 году истек срок гарантии системы голосования «Рада» к которой присоединили кнопку. Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась.

По его словам, по результатам тестирования еще в 2013 году, было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Сейчас в Раде используют систему голосования «Рада-3» ее планировали заменить «Радой-4», однако, по словам Слишинского, «Рада-4» — это система с сенсорной кнопкой, а не биометрической. Также она не позволяет выводить и работать с документами.

Наконец, он подчеркнул, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента. «Для того чтобы вводить эти нормы должны быть предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой. То есть это должно быть прописано в регламенте», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», по результатам обработки 100% протоколов на выборах Верховной Рады Украины IX созыва по одномандатному округу, уверенно победила партия «Слуга народа», набрав 43,16% голосов украинцев. Кроме того, представители партии одержали победу в 130 мажоритарных округах. Таким образом, фракция этой политической силы в будущем парламенте составит 254 человека.

30 июля глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан заявил, что новая Верховная Рада не успеет провести первое заседание до 1 сентября этого года из-за большого количества судебных процессов.

Однако впоследствии стало известно, что первое заседание парламента IX созыва намечено на четверг, 29 августа.