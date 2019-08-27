Стало известно, кому принадлежит офис, который расстреляли из гранатомета в Киеве

Кабинет в офисном здании на улице Паньковской в Киеве, который в ночь на вторник, 27 августа, был обстрелян из гранатомета, принадлежит президенту Федерации бокса Владимиру Продивусу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото с разгромленного помещения.

«Взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить», — написал он, подчеркнув, что не собирается пугаться. «Лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды», — заключил Продивус, не став уточнять, кого он имеет ввиду.

Владимир Продивус — советский боксер и украинский предприниматель, меценат и спортивный функционер, родом из Казахстана. Председатель Совета директоров корпорации «Премьер-Финанс», председатель Наблюдательного совета ОАО «Мостострой». Заслуженный строитель Украины.

С 2008 года возглавляет Федерацию бокса Украины, является также почетным президентом футбольного клуба «Нива» (Винница).

В 1989 году был осужден на 3 года, отбывал наказание в колонии ШИК-66 в Шостке.

Как сообщала «Фраза», ночью 26 августа 2019 года на улице Паньковской в Киеве прогремел взрыв. Как выяснилось, неизвестные злоумышленники произвели выстрел из гранатомета по офису строительной фирмы.