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Управделами УПЦ назвал захват храма в селе Погребы разбоем

Управделами УПЦ назвал захват храма в селе Погребы разбоем

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) назвал захват Успенского храма в селе Погребы Броварского района Киевской области, который произошел 24 августа при участии около 100 сторонников ПЦУ, разбоем. Об этом он заявил в интервью порталу «Православная жизнь», сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Рейдеры взломали дверь и захватили церковное помещение, мотивируя это тем, что не собираются ждать решения суда о том, кому принадлежит храм.

Как можно прокомментировать разбой? Мы строим, разбойники захватывают. Наши плоды – построенные храмы, отстроенные монастыри. Их неизменные плоды – завладение чужим имуществом, кощунство, ложь и побои», - отметил митрополит.

Владыка Антоний также отметил, что создание ПЦУ не привело к церковному единству, так как было политическим ходом.

«Никакое признание не отменяет сути. Даже если бы кто-то бы их признал, то это по факту был бы только политический ход исключительно в политической плоскости. Признание для сторонников ПЦУ – это политический акт, а не путь к церковному единству, удовлетворение своих амбиций и страстей, а не шаг к смирению и примирению, служение лжи, а не Богу. Признание не дает святости. Святость дают Христос и Его Истина, от которых они отреклись. «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24). Свой выбор, к сожалению, сторонники ПЦУ сделали.

И последние их действия в Успенском храме только подтверждают это: значительная часть (представителей ПЦУ, - ред.) находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, со слов прихожан, а на прихрамовой территории были разбросаны пустые бутылки из-под алкогольных напитков. В таком диком виде проходят их «богослужения».

Никогда распущенность, гордость, заносчивость и стремление к владычеству не были христианскими добродетелями», - подчеркнул управделами УПЦ.

Верующим Украинской Православной Церкви митрополит Антоний напомнил, что «Верным чадам Христовой Церкви, бояться нечего. Бояться должны те, кто борются с Церковью и Ее Создателем».

Как сообщал Центр информации УПЦ, на Киевщине в селе Погребы, 24 августа, около 100 сторонников ПЦУ взломали двери и захватили Свято-Успенский храм.

По словам главы Юридического отдела Бориспольской епархии УПЦ протоиерея Алексей Носенко, прибывшую полицию сторонники ПЦУ не пустили на территорию храма.

25 августа представители ПЦУ провели в храме Литургию, на которой присутствовало не более 15 человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ митрополит Антоний отмечает 52-летие.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, новости Украины

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