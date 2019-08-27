Пьяный сбушник из Киева устроил стрельбу по жителям села на Черниговщине

Сотрудник Службы безопасности Украины был задержан в Черниговской области за вождение в нетрезвом виде и стрельбу по людям. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел 25 августа.

Как сообщает УНИАН, в центре села Новая Басань был замечен автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые открыли огонь по людям. В частности, как рассказала местная жительница, когда к компании, в которой она находилась, подъехал неизвестный автомобиль марки Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

В полиции уточнили, что на правонарушителя составили протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и выписали штраф в размере 10200 грн.

При этом в управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления и приехал из Киева.

Как сообщала «Фраза», 6 октября 2008 года в Киеве работники милиции задержали сотрудника СБУ, который в нетрезвом состоянии устроил стрельбу на остановке общественного транспорта.

В сентябре 2013 года сотрудник сумского подразделения СБУ, находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, выстрелил на железнодорожном вокзале Симферополя в глаз 47-летнему гражданину Азербайджана.

В начале 2015 года в Киеве пьяный СБУшник протаранил сразу три припаркованные машины

18 сентября 2018 года в Херсоне сотрудники полиции задержали пьяного подполковника Службы безопасности Украины, который якобы мастурбировал на детской площадке в присутствии детей. При этом в СБУ со ссылкой на полицию заявили, что он не мастурбировал, а был задержан за мелкое хулиганство.

В Национальной полиции Украины подтвердили факт задержания человека с удостоверением сотрудника крымского управления СБУ за неадекватное поведение. Однако не уточнили, в чем оно заключалось.

15 октября того же года патрульная полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. В результате завязавшегося конфликта водитель ударил патрульного в глаз и скрылся с места происшествия. По данным СМИ, нарушителем и нападавшим оказался сотрудник следственного управления УСБУ в Сумской области.