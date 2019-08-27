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СМИ назвали имя будущего премьер-министра Украины

СМИ назвали имя будущего премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, завтра глава государства намерен в своем Офисе провести собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники, соответствующие консультации необходимо воспринимать не как «какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность».

«Так воспринимает общество», — заключил источник.

Отметим, что на данный момтен Алексей Гончарук является заместителем главы Офиса Президента Украины. По образованию и опыту работы он юрист. Был внештатным советником скандального известного министра экологии Игоря Шевченко, летавшего на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Работал также советником первого вице-премьер-министром Степана Кубива.

С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, финансируемый Европейским Союзом и занимающийся упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

По данным издания, весной 2019 года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, с которым у них сложились хорошие отношения. Как утверждают источники, Гончарук якобы прислушивается к своему руководителю и старается не перечить ему.

С некоторых пор Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Как сообщала «Фраза», 21 августа 2019 года избранный народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно в день первого заседания нового парламента — 29 августа. При этом он не стал уточнять, кто это может быть.

Напомним, в конце июля Гончарук выступил с инициативой полномасштабной приватизации, которая затронет банки, земельные ресурсы, «Укрзализныцю» и «Укрпочту».

Тэги: политика, премьер-министр, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан, Офис президента Украины, Алексей Гончарук

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