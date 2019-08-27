Стало известно, какие купюры в Украине подделывают чаще всего

В текущем году Национальный банк Украины зафиксировал уменьшение количества поддельных гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным НБУ, в первом полугодии количество фальшивых украинских банкнот уменьшилось на 26%, а их сумма — на 20%.

Как сообщает ubr.ua, чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом в 500 грн, на которые пришлась половина фальшивок. При этом отдельно отмечается интерес фальшивомонетчиков к купюрам 2006 года. Остальные банкноты воспроизводят заметно реже:

— 100 гривен — 24% от общей массы фальшивок;

— 200 гривен — 14%;

— 50 гривен — 11%.

Что касается банкнот номиналом от 1 до 20 грн, то на них пришлось менее 1% фальшивых денег.

В то же время, по данным издания, не все поддельные и сомнительные купюры попадают в поле зрения правоохранительных органов и НБУ. Это связано с длительной процедурой, следующей за обнаружением таких денег. В частности, кассир банка обязан в таком случае сначала вызывать службу безопасности своего банка, потом правоохранителей. Они должны выяснить, откуда у человека появились фальшивые деньги, составить протокол и начать проводить следственные действия.

Поэтому работники банков часто отказываются брать такие деньги и рекомендуют принесшим их людям поскорее покинуть банк. Далее эти купюры стараются сбыть на рынках, в фастфудах, АЗС, супермаркетах и прочих небольших точках розничной торговли.

Потом эти деньги могут снова в виде сдачи вернуться в кошельки обычных людей.

Как сообщала «Фраза», 7 июля 2017 года стало известно о том, что Киев наводнили фальшивые доллары. Махинация приобрела такой масштаб, что фальшивые купюры уже открыто продают через Интернет.

В середине того же года Национальный банк Украины обнаружил искусную подделку купюры в 100 долларов. Эту банкноту могут выявить далеко не все терминалы и автоматические детекторы валют.

В конце 2017 года сообщалось, что в Украине орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. При этом купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.

В феврале 2018 года стало известно, что в Киеве появилось множество поддельных купюр номиналом 500 и 200 грн.

К концу того же года, по данным СМИ, размах подделывания денег достиг такого масштаба, что их начали пересылать по почте.