Врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце

Собаки помоют укрепить работу сердца. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли врачи из Чехии.

Как цитирует их исследование портал MedicalXpress, они определили, что домашние любимцы снижают вероятность сердечнососудистых заболеваний у их хозяев.

В эксперименте приняли 1769 человек, которые никогда не жаловались на проблемы с сердцем. В ходе наблюдений ученые узнали, что люди, у которых были собаки, более активны физически и правильнее питаются.

Когда же у людей взяли анализы, выяснилось, что те, у кого были домашние питомцы, имеют «лучший показатель сахара в крови».

Объясняется все просто: с собакой человек больше времени проводит на свежем воздухе и активнее двигается. Кроме этого, говорят медики, они «препятствуют социальной изоляции и улучшают психологическое состояние».

Как писала «Фраза», ученые рассказали об удивительной пользе от собак.