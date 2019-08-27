Генсек ООН утверждает, что уровень углекислого газа в атмосфере достиг доисторической отметки

На саммите «Большой семерки» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что июль 2019 года был самым жарким месяцем в истории. Как выяснили журналисты «Фразы», 2015-2019 гг, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

Как сообщают «Новости ООН», Гутерриш подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю для участия в организованном им саммите по климату, который пройдет в сентябре в Нью-Йорке «на полях» Генеральной ассамблеи ООН.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», — сказал генсек, напомнив о стремительном таянии ледников в Гренландии.

Только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. Одновременно пожары в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии в июне и июле этого года привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее — это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже. И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», — заявляет глава ООН.

Он подчеркнул, что страны должны прилагать больше усилий для выполнения Парижского соглашения. Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются. Более того, мер, предусмотренных этим соглашением, уже недостаточно.

Как сообщала «Фраза», 23 апреля 2016 года 175 государств ООН подписали историческое климатическое соглашение, заключенное в конце 2015 года в Париже. Главная цель документа — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

1 августа того же года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации Парижского соглашения».

7 ноября ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили о неизбежности установления на планете нового климатического режима.

11 ноября лидеры религиозных общин со всего мира в ходе 22-й Всемирной конференции ООН по изменению климата выступили против многомиллиардных инвестиций суверенных и пенсионных фондов в добычу ископаемых видов топлива.

Кроме того, известно, что уровень мирового океана сейчас повышается на 3 миллиметра в год по причине глобального потепления. Из-за повышения уровня вод уже затонули пять клочков суши. Это в два раза быстрее, чем ранее предполагали океанологи. Из-за этого в ближайшее столетие Нью-Йорку (США) грозят разрушительные природные катаклизмы — ураганы и наводнения.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, при нынешнем темпе климатических изменений, если человечество не примет необходимые меры, значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы через 30-70 лет окажутся под угрозой затопления.

1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился вывести США из Парижского соглашения по климату.

Менее чем через месяц глава профильного агентства Скотт Прюитт сообщил также, что США отказываются от финансирования Зеленого климатического фонда ООН.