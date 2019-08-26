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Главные новости за 24-26 августа 2019 года

Главные новости за 24-26 августа 2019 года

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости, внезапно «забыв» про коварного агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю 28-й годовщины утверждения Верховным Советом УССР Акта провозглашения независимости. В сети появилась видеозапись проникновенной речи главы государства.

«Ганьба!» На Майдане произошла драка во время выступления Зеленского. В центре Киева произошла потасовка во время выступления президента Владимира Зеленского по случаю Дня Независимости. Здесь один из присутствовавших в толпе граждан сцепился с полицейскими.

Экс-президент умудрился отыскать ошибку в тексте каноничного гимна Украины. Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка закралась в «каноничной» версии гимна страны авторства Павла Чубинского. Свои мысли экс-глава государства озвучил во время прямого эфира на телеканале «112».

Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства. Известный украинский юрист Андрей Портнов завил о намерении обратиться в ГБР с заявлением на экс-председателя ВРУ Андрея Парубия, который может быть причастен к организации массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года. По его мнению, это заявление ‒ на десятки лет сможет искоренить систему, при которой чиновник может совершать убийства, насилие, грабежи и мародерство без ответственности за содеянное.

В Днепре подстрелили подполковника полиции. В Днепре был ранен подполковник полиции. Правоохранитель попытался задержать вооруженного грабителя, однако «словил» пулю в ногу.

В центре Киева стреляли из гранатомета. На улице Паньковской в Киеве прогремел взрыв. Здесь неизвестные злоумышленники произвели выстрел из гранатомета по офису строительной фирмы.

В Харькове разрушился автомобильный мост. В Новобаварском районе Харькова произошел частичный обвал автомобильного моста. Об этом сообщил пресс-центр областной полиции.

В Москве скончался знаменитый переводчик американских боевиков. В Москве на 62-м году жизни ушел из жизни переводчик-синхронист Юрий Живов. О смерти знаменитого «голоса 90-х» сообщил его двоюродный брат.

В сети появилось видео сокрушительной аварии, в которой погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей». В сети Интернет появилось видео резонансного ДТП в Москве, в результате которого погиб известный кинорежиссер Игорь Хомский. Момент фатального столкновения был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Тэги: Майдан, Киев, ДТП, драка, Украина, общество, Харьков, Москва, Гимн Украины, мир, Днепр, мост, стрельба, Андрей Портнов, Андрей Парубий, Леонид Кравчук, полицейский, массовое убийство, гранатомет, День независимости Украины, Владимир Зеленский, новости Украины

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