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На Одесщине застрелили бойца морской пехоты

На Одесщине застрелили бойца морской пехоты

В воскресенье, 25 августа, в селе Дачное Беляевского района Одесской области произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь матрос-срочник застрелил своего сослуживца.

Как передает «Думская», приблизительно в 11-30, находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, горе-морпех выстрелил из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца.

Сообщается, что от полученного ранения головы потерпевший умер на месте происшествия.

В настоящее время следователи военной прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. За совершение умышленного убийства виновнику инцидента грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», на Харьковщине буквально искромсали ножом бойца ВСУ.

Ранее на Львовщине застрелили бойца ВСУ.

Тэги: смерть, стрельба, воинская часть, регионы, село, Одесская область, криминал, автомат Калашникова, морская пехота, новости Украины

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