На Одесщине застрелили бойца морской пехоты

В воскресенье, 25 августа, в селе Дачное Беляевского района Одесской области произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь матрос-срочник застрелил своего сослуживца.

Как передает «Думская», приблизительно в 11-30, находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, горе-морпех выстрелил из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца.

Сообщается, что от полученного ранения головы потерпевший умер на месте происшествия.

В настоящее время следователи военной прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося. За совершение умышленного убийства виновнику инцидента грозит длительное тюремное заключение.

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