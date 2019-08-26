В Киеве подстрелили хулигана, оскорбившего девушку

В Голосеевском районе Киева произошел инцидент со стрельбой из травматического оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По предварительным данным, на улице Малокитаевской произошел конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них произвел по своему оппоненту выстрел из «травмата».

«Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и произвел в сторону киевлянина выстрел. В соответствии с медицинской справкой, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», ‒ сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия была обнаружена стрелянная гильза, а в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции был задержан правонарушитель. Стрелком оказался 28-летний житель Днепропетровской области, у которого был изъят травматический пистолет.

Как писала «Фраза», в Киеве после пьянки подстрелили молодого парня.

Ранее в Киеве прямо на улице подстрелили женщину.