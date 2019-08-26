У Зеленского таки подумывают о создании коалиции в Раде

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая по итогам выборов в Верховную Раду большинство мест, ведет переговоры о создании коалиции в парламенте с другими политическими силами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом изданию «РБК-Украина» рассказал депутат от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

«Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений между „Слугой народа“, „Голосом“ и „Батькивщиной“. Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях», ‒ заявил он по итогам заседания подготовительной группы.

Прошедшее заседание было посвящено распределению должностей между фракциями. Само же голосование состоится во вторник, 27 августа.

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