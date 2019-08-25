Зеленский заявил, что украинские казаки взяли штурмом… французский Дюнкерк

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что украинские казаки в XVII веке взяли французскую крепость Дюнкерк. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Лента», ссылаясь на стенограмму выступления главы государства.

«Не совсем правильно говорить, что Украине ‒ 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове „Апостол“, основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», ‒ завил президент Украины.

В свою очередь, версия об участии украинских казаков в Тридцатилетней войне, частью которой является взятие крепости Дюнкерк, историками официально не подтверждена. В частности, ее опровергал польский историк Збигнев Вуйцик, который пришел к выводу, что в осаде Дюнкерка на самом деле участвовали 2400 польских наемников. По другой версии, казак Иван Сирко считается участником битвы за Дюнкерк по ошибке вместо полковника де Сиро.

Как писала «Фраза», Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости, внезапно «забыв» про коварного агрессора.

Также сообщалось, что во время выступления Зеленского, на Майдане произошла драка.