Экс-президент умудрился отыскать ошибку в тексте каноничного гимна Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка закралась в «каноничной» версии гимна страны авторства Павла Чубинского. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли экс-глава государства озвучил во время прямого эфира на телеканале «112».

По словам Кравчука, в первой строчке гимна, которая звучит как «еще не умерла Украина», нет «ни логики, ни сочетания, ни грамматической связи в речи», поэтому правильным вариантом является «еще не умерли Украины ни слава, ни воля».

«То есть не умерли слава и воля страны, а не „еще не умерла Украина“, а дальше что ‒ бессмысленность: и слава, и воля...» ‒ заявил Леонид Кравчук.

Как писала «Фраза», киевляне жалуются, что не могут спать из-за гимна Украины, который вызванивают на колокольне монастыря ПЦУ.

Ранее в оккупированном Крыму прямо на улице включили гимн Украины.