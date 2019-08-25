Звезда фильма «Утомленные солнцем» напился и угодил в реанимацию, ‒ СМИ

Народного артиста России Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из ведомственных клиник в ночь на 25 августа. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на свои источники.

Согласно инсайдерам, художественному руководителю театра имени Ермоловой потребовалась экстренная помощь после употребления алкоголя.

Родственники же 58-летнего артиста не дают комментариев о состоянии его здоровья.

Олег Меньшиков руководит художественным драматическим театром имени Ермоловой с 2012 года. Прежде всего он известен как актер, сыгравший в фильмах «Утомленные солнцем», «Покровские ворота» и «Сибирский цирюльник», а также исполнивший театральные роли в спектаклях «Игроки» по пьесе Николая Гоголя и «Идиот» по роману Федора Достоевского.

Как писала «Фраза», в России скончался актер из «Дальнобойщиков» и «Тараса Бульбы».

Ранее скончался известный украинский актер Петр Бенюк.