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В Харькове разрушился автомобильный мост

В Харькове разрушился автомобильный мост

В Новобаварском районе Харькова произошел частичный обвал автомобильного моста. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил пресс-центр областной полиции.

«25 августа в 8-46 в Новобаварского отдела полиции от оператора „102“ поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка „Лоск“ в сторону поселка Песочин», ‒ сказано в сообщении.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, подтвердившая информацию об обвале моста.

К счастью, обошлось без пострадавших. Движение по мосту было перекрыто. Причины разрушения моста будет выяснять специальная комиссия.

Как писала «Фраза», в Киеве продолжает трескаться стеклянный мост Кличко.

Ранее в Киеве «устал» еще один мост.

Тэги: общество, Харьков, мост, ЧП, регионы, разрушение, новости Украины

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