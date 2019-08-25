На Закарпатье лихие люди обстреляли супермаркет из гранатомета

В селе Ганичи Тячевского района Закарпатской области неизвестные люди расстреляли супермаркет из РПГ. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное происшествие произошло в субботу ночью, 24 августа.

Как передает Mukachevo.net, в 4-20 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, который услышал взрыв. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что по двери центрального входа магазина был произведен выстрел, предположительно из гранатомета.

Сообщается, что взрывом были повреждены двери и часть имущества внутри помещения. На месте происшествия работали эксперты-криминалисты и взрывотехники.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 статьи 194 УК Украины («умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия»).

Виновникам инцидента грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Как писала «Фраза», в Киеве из гранатомета пальнули по зданию популярного телеканала.

Ранее в Ровно неизвестные обстреляли дом судьи и бросили во двор гранату.