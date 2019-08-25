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Управделами УПЦ митрополит Антоний отмечает 52-летие

Управделами УПЦ митрополит Антоний отмечает 52-летие

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сегодня отмечает 52-летие. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, митрополит Антоний сегодня совершает Божественную литургию и проводит этот день в кругу родных и близких.

Накануне вечером, 24 августа, владыка Антоний совершил праздничное вечерние богослужение в Свято-Вознесенком женском монастыре в селе Чумалево Закарпатской области, на своей малой родине.

Верующие УПЦ на странице Центра информации Украинской Православной Церкви в Фейсбук пишут поздравления и пожелания митрополиту Антонию.

Пользователи соцсети желают владыке: «Многая и благая лета, Божьего благословения!», здоровья.

«Дорогой и любимый наш владыка Антоний! Поздравляем Вас с днем рождения! Дай Вам Бог силы и терпения перенести все трудности на Вашем духовном пути. Многая Вам лета! Исполла Эти Деспота!», - написала Антуанета Софрос (Antoaneta Sofros).

«Поздравляем с днём рождения владыку Антония, управляющего делами УПЦ», - пишет Артур Нестеров.

Екатерина Куклона написала: «Спасибо за труды во благо Церкви и нашего народа, за молитвы и проповеди. Многая лета!».

* Митрополит Бориспольский и Броварской (в миру Паканич Иван Иванович) родился 25 августа 1967 года в селе Чумалево Тячевского района Закарпатской области.

В школе был одним из лучших учеников. Любимыми предметами была литература, геометрия и география. В школьные годы ездил за сто километров нести послушание у епископов Мукачесвских Саввы и Дамаскина.

В 1982 году окончил среднюю школу. Перед службой в армии исповедовался у старца Иова Угольского, которого позже причислили к лику святых.

Службу в армии проходил в Сибири, с 1985 по 1987 гг. Окончил службу в звании командира взвода. Подал документы в духовную семинарию в 1988 году.

В 1994 году пострижен в монашество с именем Антоний, в честь преподобного Антония Печерского.

В 1995 году закончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

В Московской духовной академии преподавал Литургию и Новый Завет.

В 1996 году назначен помощником ректора МДАиС по представительской работе и заведующим Церковно-археологическим кабинетом. К празднику Воскресения Христова 1999 года возведен в сан игумена.

В 2002 году, согласно поданному прошению, направлен в распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) и назначен руководителем Информационно-просветительского центра Киево-Печерской лавры.

С 2003 года - заведующий канцелярией Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

В 2004 году возведен в сан архимандрита. Позже - стал епископом, хиротония состоялась в 2006 году.

С 2007 по 2017 год был ректором Киевской духовной академии и семинарии.

В 2007 году назначен председателем Синодальной Каноническо-богословской комиссии.

В 2008 году назначен на должность председателя Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ и освобожден от руководства Богословско-канонической комиссией УПЦ.

В 2008 году возведен в сан архиепископа.

В 2009 году возглавил Богословско-каноническую комиссию при Священном Синоде УПЦ и включен в состав Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по диалогу с УАПЦ и по подготовке диалога с УПЦ КП. В 2012 году назначен председателем Отдела внешних церковных связей УПЦ.

В 2012 году назначен Управляющим делами УПЦ и освобожден от должности Председателя отдела внешних церковных связей УПЦ. В 2013 году возведен в сан митрополита.

В сентябре того же года из состава Киевской епархии выделена Бориспольская епархия, управляющим епархией назначен митрополит Антоний с титулом Бориспольский и Броварской. Является постоянным членом Священного Синода УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний (Паканич) рассказал, в чем секрет счастья.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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