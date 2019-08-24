В Москве скончался знаменитый переводчик американских боевиков

В Москве на 62-м году жизни ушел из жизни переводчик-синхронист Юрий Живов. Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти знаменитого «голоса 90-х» сообщил его двоюродный брат.

Как передает телеканал «360°», Живов скончался от болезни почек 22 августа. Его похороны пройдут в воскресенье, 25 августа на Хованском кладбище Москвы.

Юрий Живов ‒ легенда русской озвучки. На озвученных им фильмах выросло целое поколение советских и российских киноманов. Живов закончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза с дипломом переводчика и какое-то время проработал в организации при ООН, но в 1987 году увлекся авторским переводом кино. В 90-е вышло множество фильмов на видеокассетах VHS в его озвучке. По некоторым данным, Живов перевел более тысячи фильмов.

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