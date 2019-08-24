В махинациях на ОВК 210 кроме экс-председателя Соколовской замешана бухгалтер Майор, – СМИ

Бывшая глава ОИК № 210 Соколовская совместно с главным бухгалтером Татьяной Майор подозреваются в совершении ряда преступлений, среди которых подделка подписей, неконтролируемые выплаты, похищение печати и хранения документов и денежных средств неизвестного происхождения. Как сообщает Politeka, по мнению экспертов, прежний состав окружной избирательной комиссии не предусмотрел, что они будут вынуждены сложить свои полномочия и не успеют скрыть свои правонарушения.

«Новый состав ОИК № 210 нашел в сейфе вагон денег (более 4 млн гривен), хотя они должны быть на банковском счету. Если это деньги ОИК, а не предназначены для покупки упрямых членов ОИК. Сейф был опломбирован полицией после роспуска ОИК Соколовской.

Убегая из Прилук, и украла печать, которую и до сих пор не нашли, но „вагон“ пришлось бросать, потому что с ним бы точно из Прилук ее не выпустили», — сообщил Игорь Стах и добавил, — «пока что крайней есть главбух ОИК № 210 Татьяна Майор».

По мнению эксперта, именно через причастность Соколовской и Майор к финансовым махинациям, вчера состоялась встреча Майор и адвоката Дубиля — Василия Федорчука, чтобы обсудить линию поведения и объяснения, относительно найденных средств. Кстати, именно Федорчук является адвокатом из Киева всех избирателей гериатрического пансионата в Козельце, хотя те не о защите не просили.

По словам председателя ОИК, на данный момент они не имеют никакой информации о происхождении найденных средств.

«21 августа членами ОИК № 210 в присутствии сотрудников полиции был открыт опечатанный сейф главного бухгалтера ОИК. В нем обнаружили наличные денежные средства на общую сумму 4 026 354, 80 грн. Указанные средства нигде не были зафиксированы, поскольку, согласно информации финансового отдела ЦИК, счета окружной комиссии обнулены, а остатки средств переданы в государственный бюджет еще 13 августа, согласно календарного плана ЦИК. Никакой кредиторной задолженности по ОИК № 210 также не обнаружено. То есть, все счета, согласно заключительных комиссией договоров, и заработная плата членов комиссий оплачены в полном объеме», — сообщила новоизбранная председатель ОИК.

«Кроме того, Согласно Закону, если в наличии есть денежные средства, они могут храниться в кассе только в течение 3 дней. Поэтому, по этому поводу, 23 августа окружной избирательной комиссией была вызвана следственно-оперативная группа полиции для установления происхождения выявленной наличности», — пишет Politeka.