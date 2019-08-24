В Запорожье пырнули ножом мужчину, который заступился за честь женщины

В Коммунарском районе Запорожья произошла конфликт с применением холодного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь около заведения отдыха на Ореховском шоссе подрались двое мужчин.

Как передает «Индустриальное Запорожье», 22-летний парень без причины начал приставать к женщине. За нее вступился незнакомый ей мужчина. В ходе потасовки хулиган достал нож и ранил мужчину в туловище.

Неравнодушные свидетели происшествия задержали злоумышленника и удерживали его до приезда полиции.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Пострадавшего госпитализировали. Хулигану же за содеянное грозит до семи лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», на окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин.

Ранее сообщалось, что в Киеве пырнули ножом несдержанного любителя пива, а в Днепре подрезали неадекватного хулигана.