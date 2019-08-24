Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства

Известный украинский юрист Андрей Портнов завил о намерении обратиться в ГБР с заявлением на экс-председателя ВРУ Андрея Парубия, который может быть причастен к организации массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на telegram-канал Портнова.

«Чтобы дать процессуальный старт изучению всех обстоятельств этой трагедии и роли организаторов массовых беспорядков и убийств в Одессе... обращаюсь в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении А.Парубием преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 258, ст. 263 УК Украины ‒ организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта ‒ применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения», ‒ написал Андрей Портнов.

По его словам, это заявление ‒ на десятки лет сможет искоренить систему, при которой чиновник может совершать убийства, насилие, грабежи и мародерство без ответственности за содеянное.

«Привлечение организаторов этих убийств к суду будет уроком для всех будущих поколений. Сегодня Парубий уже не может влиять на следствие, поэтому нужно с потрохами вывернуть его наизнанку», ‒ отметил Портнов, добавив, что следствию необходимо также проанализировать публичные высказывания тогдашних сообщников Парубия о поставке оружия, бронежилетов и готовности открывать огонь.

Как писала «Фраза», на Парубия завели уголовное дело за купание в катарском бассейне.

Ранее Генеральную прокуратуру обязали заняться оскорблениями Парубия в адрес священников УПЦ.