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ГБР обязали возбудить дело против «неадекватной бабушки» Луценко

ГБР обязали возбудить дело против «неадекватной бабушки» Луценко

Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возбудить уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал новоизбранный народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Ренат Кузьмин, опубликовав соответствующий документ.

В частности, он напомнил, как сразу после регистрации кандидатом в депутаты, пресс-секретарь генпрокурора заявила, что при первом же публичном появлении он будет «немедленно задержан генпрокуратурой».

«Специально для неадекватной бабушки сообщаю, что я уже давно публичен», ‒ отметил Ренат Кузьмин, добавив, что у него есть информация о том, что «бабушка по приказу генпрокурора возглавила теневой штаб по его дискредитации в СМИ».

Также, по словам новоизбранного нардепа, ранее он лично обратился с заявлением о своем публичном появлении к представителю МВД, к следственному судье и следователю, который ведет его дело и отметил, что его «до сих пор не задержали и наручники не надели».

Как писала «Фраза», одиозного нардепа Лещенко назвали врагом Трампа и США. Он обвиняет во всем Луценко.

Ранее у Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского.

Тэги: суд, Юрий Луценко, общество, уголовное дело, народный депутат, политика, Ренат Кузьмин, Лариса Сарган, новости Украины, ГБР

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