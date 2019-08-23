ГБР обязали возбудить дело против «неадекватной бабушки» Луценко

Шевченковский районный суд Киева обязал ГБР возбудить уголовное дело против пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал новоизбранный народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Ренат Кузьмин, опубликовав соответствующий документ.

В частности, он напомнил, как сразу после регистрации кандидатом в депутаты, пресс-секретарь генпрокурора заявила, что при первом же публичном появлении он будет «немедленно задержан генпрокуратурой».

«Специально для неадекватной бабушки сообщаю, что я уже давно публичен», ‒ отметил Ренат Кузьмин, добавив, что у него есть информация о том, что «бабушка по приказу генпрокурора возглавила теневой штаб по его дискредитации в СМИ».

Также, по словам новоизбранного нардепа, ранее он лично обратился с заявлением о своем публичном появлении к представителю МВД, к следственному судье и следователю, который ведет его дело и отметил, что его «до сих пор не задержали и наручники не надели».

Как писала «Фраза», одиозного нардепа Лещенко назвали врагом Трампа и США. Он обвиняет во всем Луценко.

Ранее у Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского.