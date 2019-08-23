Зеленский вновь прошелся «кадровой метлой» по ставленникам Порошенко

В День государственного флага и накануне Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу 17 глав районных администраций в Житомирской области, назначенных во времена президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие указы появились на официальном сайте главы государства.

В частности, своих должностей лишились следующие ставленники Петра Порошенко: Александр Лаврук (Чудновская РГА), Галина Ширченко (Хорошевская РГА), Людмила Биляк (Ружинская РГА), Алексей Капинус (Романовская РГА), Светлана Ковальчук (Радомышльская РГА), Виктор Байда (Пулинская РГА), Роман Суботенко (Попельнянская РГА), Юрий Дывинский (Овруцкая РГА), Виктор Пащук (Народницкая РГА), Дмитрий Кисельчук (Малинская РГА), Константин Чернецкий (Любарская РГА), Наталья Кирийчук (Лугинская РГА), Вячеслав Полищук (Коростышевская РГА), Сергей Микитюк (Житомирская РГА), Игорь Евтушок (Емильчинская РГА), Николай Вельчинский (Барановская РГА), Екатерина Курсон (Андрушевская РГА).

Как писала «Фраза», Зеленский прошелся «кадровой метлой» по ставленникам Порошенко в Донецкой и Львовской областях.

Ранее Зеленский объяснил, за что «погнали в шею» главу Укртрансбезопасности.