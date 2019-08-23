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Под Киевом пройдет турнир конных лучников

Под Киевом пройдет турнир конных лучников

7 и 8 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет зрелище, достойное князей — турнир конных лучников. Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ожидает насыщенная шоу-программа с конно-трюковыми выступлениями, музеи, мастер-классы, прогулки на лошадях, игры с гостями.

В Княжестве Киевская Русь гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад, в настоящий средневековый город, где каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Здесь на территории более 25 га, на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в полном масштабе, а также здесь возрождается атмосфера и дух Киевской Руси. В Княжестве можно увидеть монументальное деревянное оборонительное сооружение длиной около 300 метров, Михайловские ворота высотой 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, действующую деревянную Васильевскую церковь Х-го века. Также посетителей ждут музеи и экспозиции с осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

7 и 8 сентября гостей ждет насыщенная программа на историческую тематику: это и конно-трюковые выступления, и соревнования, в том числе показательные выступления по владению древними боевыми искусствами.

Ключевым событием этих выходных станет Княжеский турнир конных лучников. Со всей страны в Княжество съедутся спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку.

Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников пройдут в Древнекиевском стиле в нескольких номинациях.

Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Международном фестивале конных боевых искусств «Скифы ІI», который пройдет в Древнем Киеве 2-3 ноября 2019 г.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости могут узнать много интересного об особенностях и происхождении этих пород и о том, какие выдающиеся личности древности ездили на представителях той или иной породы. Каждый посетитель может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

В перерывах между соревнованиями посетителей ждут театрализованные постановки на историческую тематику, знакомящие с жизнью наших предков. Действо будет сопровождаться живым вокалом и конно-трюковыми выступлениями.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Как всегда, гостей Княжества ждет калейдоскоп ярких эмоций от путешествия в настоящий, живой средневековый город. Здесь каждый может найти занятие по душе.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно на мастер-классах по народным ремеслам, а также посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества и экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековую пыточную.

В средневековом тире можно научиться стрельбе из лука и метанию ножи, на монетном дворе — чеканить древнекиевские монеты, а в Княжеской костюмерной — примерить исторические костюмы и устроить фотосессию в них. Любителей экстрима ждет мощный заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте — «Мышеловке».

Отдохнуть и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе. А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа «4 комнаты» и хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте: parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, культура

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