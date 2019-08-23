В США умер один из богатейших людей мира

В Соединенных Штатах скончался известный миллиардер и один из самых богатых людей мира Дэвид Кох. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщила журналист издания New Yorker Джейн Майер.

По данным Майер, олигарх ушел из жизни в возрасте 79 лет.

По сведениям из открытых источников, Дэвид Кох вместе со своим братом Чарльзом подняли унаследованную компанию, занимаясь инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

В июне 2018 года Forbes поместил Коха на 11 место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 51 миллиард долларов. Bloomberg на август 2019 года оценивает состояние Чарльза и Дэвида Кохов в 124, 5 миллиарда долларов.

Sources close to the family say David Koch has died. — Jane Mayer (@JaneMayerNYer) 23 августа 2019 г.

Как писала «Фраза», в США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии.

Ранее американский миллиардер рассказал, сколько денег наворовал Порошенко за годы президентства.