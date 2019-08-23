Главные новости за 23 августа 2019 года

Синоптики рассказали, где на День независимости в Украине пройдут дожди. На День независимости Украины возможны дожди и грозы. Прогноз дали в Гидрометцентре.

Названы курорты, где чаще всего травятся туристы. Аналитическая компания Sick Holiday и лаборатории YorkTest провели исследования и опубликовали список курортов, на которых чаще всего травятся туристы во время отдыха. Этот список возглавила египетская Хургада.

В Днепре прямо на детской площадке нашли немного странный труп. В Днепре произошло ЧП. Тут на детской площадке дома по улице Бажова, 26 обнаружили труп мужчины.

На концерте известного алжирского рэпера произошла смертельная давка, но тот продолжил петь и плясать. На концерте популярного алжирского рэпера Soolking произошла смертельная давка. Послушать артиста в столице страны Алжире собрался целый стадион.

Российский депутат пожаловался, что медведь задрал у него дюжину лошадей. В лесах Тверской области России завелся свирепый медведь. Он «Фразы», он задрал двенадцать лошадей.">задрал двенадцать лошадей.

В голове китайца тридцать лет жил гигантский червь. Необычный медицинский случай произошел в Китае. Тут в провинции Цзянси из головы 59-летнего местного жителя извлекли гигантского червя.