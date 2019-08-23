В День Независимости Митрополит Онуфрий наградит 28 сестер милосердия орденами и медалями

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 24 августа в 18.00-18.30 во время вечернего Богослужения, Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградит орденами, медалями, именными часами 28 сестер милосердия в честь 5-летия сестричества Марфо-Мариинской обители. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, аккредитованные СМИ смогут присутствовать на Богослужении, снять торжественную часть и взять интервью у сестер милосердия.

Аккредитация на событие для представителей СМИ: (066) 095 14 76.

***За пять лет, проводя миссионерскую работу в Одессе, привлекая людей к покаянию и молитве, они передали в дар 180 тысяч нательных крестов, 20 тысяч икон и 80 тысяч Евангелий, молитвословов, «Азов православия» приобретенных на благотворительные средства. 5 тысяч взрослых и детей, которые находились на лечении в больницах, были подготовлены к исповеди и Причастию, а также Соборованию, и впервые преступили к церковным Таинствам.

«Миссионерская работа — это проповедь, требует сил, внимания и доброты», — рассказывает духовник Марфо-Мариинской обители священник Иоанн Гориа.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве за год сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители УПЦ раздали 37 тысяч крестиков.